Синоптики обещают приморцам замечательную погоду
В период с 17 по 20 сентября в Приморском крае ожидается солнечная, теплая и без осадков погода. на погоду Приморского края будет оказывать влияние обширная область высокого давления с тремя центрами. Три антициклона объединятся в одну обширную систему. Это позволит приморцам насладиться солнечными и теплыми деньками. Температура воздуха в дневное время составит +17 °С +26 °С. Днем будет очень тепло, а вот ночью будет холодно.
Первые три ночи температура воздуха будет опускаться до +5 °С +10°С, на побережье до+16 °С. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Маглипогоду.
С четверга на пятницу ночью потеплеет до +8 °С +20 °С. В целом ожидается маловерие.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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