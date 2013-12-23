Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:05
  0

Синоптики обещают приморцам замечательную погоду

Синоптики обещают приморцам замечательную погоду

Фото: NovostiVolgograda.ru

В период с 17 по 20 сентября в Приморском крае ожидается солнечная, теплая и без осадков погода. на погоду Приморского края будет оказывать влияние обширная область высокого давления с тремя центрами. Три антициклона объединятся в одну обширную систему. Это позволит приморцам насладиться солнечными и теплыми деньками. Температура воздуха в дневное время составит +17 °С +26 °С. Днем будет очень тепло, а вот ночью будет холодно.

Первые три ночи температура воздуха будет опускаться до +5 °С +10°С, на побережье до+16 °С. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Маглипогоду.

С четверга на пятницу ночью потеплеет до +8 °С +20 °С. В целом ожидается маловерие.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря