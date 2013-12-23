Синоптики обещают приморцам замечательную погоду

В период с 17 по 20 сентября в Приморском крае ожидается солнечная, теплая и без осадков погода. на погоду Приморского края будет оказывать влияние обширная область высокого давления с тремя центрами. Три антициклона объединятся в одну обширную систему. Это позволит приморцам насладиться солнечными и теплыми деньками. Температура воздуха в дневное время составит +17 °С +26 °С. Днем будет очень тепло, а вот ночью будет холодно.

Первые три ночи температура воздуха будет опускаться до +5 °С +10°С, на побережье до+16 °С. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Маглипогоду.

С четверга на пятницу ночью потеплеет до +8 °С +20 °С. В целом ожидается маловерие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]