Гашишное масло изъято у пассажира автобуса в Уссурийске

В ходе несения службы сотрудники патрульно-постовой службы получили оперативную информацию о том, что у одного из пассажиров маршрутного автобуса, следующего из города Уссурийска, при себе находится наркотическое вещество. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские в районе остановки на Михайловском шоссе задержали 19-летнего жителя села Михайловка. Установлено, что мужчина хранил при себе наркотические вещества.

У задержанного изъят полиэтиленовый сверток с веществам растительного происхождения. Согласно исследованию, проведенному в экспертно-криминалистическом отделе, в свертке находилось наркотическое средство: смесь табака и масла каннабиса (гашишное масло) весом более 6,5 граммов, что является крупным размером.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания пояснив, что наркотическое средство изготовил сам и хранил при себе с целью дальнейшего личного потребления.

В следственном подразделении отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]