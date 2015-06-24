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"Узбекские авиалинии" начали выполнять регулярные полеты из Ташкента во Владивосток

Фото: LeTi.Uz

Авиакомпания Узбекистана "Узбекистон хаво йуллари" ("Узбекские авиалинии") в субботу начала выполнять регулярные рейсы из Ташкента во Владивосток.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", до конца летнего расписания аэропорта Uzbekistan Airways будет выполнять полеты один раз в неделю на Boeing 767-300.

Ранее сообщалось, что в апреле НАК "Узбекские авиалинии" начала выполнять полеты по новому маршруту Владивосток - Бухара (Узбекистан).

НАК "Узбекистон хаво йуллари", монопольный авиаперевозчик в Узбекистане, на 100% принадлежит государству. Компания выполняет рейсы в более 20 городов Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, в 22 города стран СНГ и по 11 направлениям на местных авиалиниях. Парк компании сформирован из пассажирских самолетов Boeing-757/767, Boeing-787-8 Dreamliner, А320, а также грузовых Boeing-767-300BCF.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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