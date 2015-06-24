"Узбекские авиалинии" начали выполнять регулярные полеты из Ташкента во Владивосток
Авиакомпания Узбекистана "Узбекистон хаво йуллари" ("Узбекские авиалинии") в субботу начала выполнять регулярные рейсы из Ташкента во Владивосток.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", до конца летнего расписания аэропорта Uzbekistan Airways будет выполнять полеты один раз в неделю на Boeing 767-300.
Ранее сообщалось, что в апреле НАК "Узбекские авиалинии" начала выполнять полеты по новому маршруту Владивосток - Бухара (Узбекистан).
НАК "Узбекистон хаво йуллари", монопольный авиаперевозчик в Узбекистане, на 100% принадлежит государству. Компания выполняет рейсы в более 20 городов Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, в 22 города стран СНГ и по 11 направлениям на местных авиалиниях. Парк компании сформирован из пассажирских самолетов Boeing-757/767, Boeing-787-8 Dreamliner, А320, а также грузовых Boeing-767-300BCF.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
01.08.2018 Авиарейсы "Владивосток-Москва" будут выполнять четыре компании
-
17.11.2015 Авиакомпания «ЮТэйр» выполняет первый рейс «Владивосток – Москва»
-
08.11.2015 Открыта продажа билетов на рейсы «ЮТэйр» по маршруту Владивосток - Москва
-
25.03.2017 В расписании аэропорта Владивосток появятся три новых международных рейса
-
24.06.2015 Китайская China Southern Airlines ввела регулярные рейсы по маршруту Владивосток-Чанчунь
-
25.11.2015 Компания "ВИМ АВИА" начинает полеты по маршруту Владивосток-Москва со 2 декабря
Добавить комментарий