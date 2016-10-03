К концу недели в Приморье испортится погода

С 21 сентября в Приморском крае пройдут дожди различной интенсивности. В пятницу к краю подойдут два циклона: один придет с районов Монголии, а другой — с Желтого моря. На данный момент предполагается, что южный циклон пройдет 21 сентября по акватории Японского моря и повлияет на Приморский край только косвенно. К этому времени с запада на Приморье выйдет западный циклон из Монголии. И при взаимодействии циклонов, возможно, произойдет обострение фронта, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Маглипогоду.

Погода в Приморье начнется ухудшаться. Появится облачность, на побережье местами туман, усилится южный ветер. Вечером местами начнется дождь.

В ночь с 21 на 22 сентября пройдут дожди, местами сильные, местами ливни и грозы. Возможно резкое усиление ветра до 20-23 м/с.

Далее в Приморском крае ожидается неустойчивая и с кратковременными дождями погода.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]