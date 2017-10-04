Более 700 водителей наказано во Владивостоке за парковку на газонах
1 миллион 91 тысячу рублей заплатят автомобилисты Владивостока за парковку на газонах. Таковы итоги работы административных комиссий города с начала года.
Как сообщили в администрации Владивостока, чаще всего нарушителей привлекают к ответственности по обращениям граждан, а также в ходе ежедневных плановых рейдов. Еженедельно комиссии рассматривают десятки таких дел. С начала этого года к ответственности привлечено уже 752 автомобилиста. Всем правонарушителям выписывают штрафы от одной до трёх тысяч рублей.
«Только на прошлой неделе в Первореченском районе был рассмотрен 21 такой материал. Больше всего правонарушений было зафиксировано на Карьерной, 22, 26 и 28, Вострецова, 6 и 8, Народном проспекте, 23 и 25», - пояснили в комиссии.
Если вы стали свидетелем парковки в зелёной зоне, можно зафиксировать факт правонарушения и направить фотоматериалы с указанием даты, времени и места нарушения в полицию или администрацию Владивостока. Обращение будет рассмотрено, а нарушитель привлечён к административной ответственности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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