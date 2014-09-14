Впервые с 2001 года в Приморском крае прошел второй тур голосования за кандидатов в губернаторы. Как и в единый день голосования, по краю работали больше 1300 избирательных участков. Их двери распахнулись в 8.00 утра — обозначить свою гражданскую позицию пришли люди различных возрастов.

Валентина Мальцева, избиратель: «У молодежи, к сожалению, нет такой позиции — ходить на выборы... Дочь с зятем не ходят — не знаю, почему».

На этот раз кандидатов было всего двое. Но техническое оснащение участков — как и 9 сентября — держали на высоком уровне. За ходом голосования следили видеокамеры. 145 автоматических комплексов обработки избирательных бюллетеней считывали информацию в режиме реального времени. По мнению самых опытных работников участковых избиркомов, «умные урны» обеспечивают надежность всего процесса.

Александр Чишков, член участковой избирательной комиссии: «Он самостоятельно подсчитывает голоса избирателей, которые отдали за одного из кандидатов. Упрощает работу комиссии, нет ручного подсчета голосов. Ну и, грубо говоря, не позволяет проводить приписки и тому подобное».

Напомню, что второй тур голосования потребовался региону, потому что в первом — ни один из кандидатов не набрал подавляющего числа голосов. 9 сентября на избирательные участки явилось чуть больше 30 процентов приморских избирателей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]