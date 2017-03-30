В Приморье начало недели будет по-летнему тёплым

Сегодня, 17 сентября, и в ближайшие сутки гребень континентального антициклона обусловит в Приморье солнечную со слабым ветром погоду. Осадки маловероятны. Ночью температурный фон +3…+10 °C, на южном побережье немного теплее, до +15 °C. В горных районах столбики термометров могут опуститься до нулевой отметки. Днём воздух прогреется до +20…+26 °C. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогда.ру".

Во Владивостоке сегодня и завтра переменная облачность и без осадков. Ночные значения температур воздуха в городе будут удерживаться в пределах +13…+16 °C, дневные +21…+24 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]