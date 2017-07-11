К концу недели в Приморье придут дожди

Погодные условия большей части наступившей недели будет определять гребень западного антициклона, который обусловит в Приморье стабильную без осадков погоду. Фон минимальных значений температур воздуха в пределах +7…+16 °C, в горных районах +1…+6 °C. Днём воздух будет хорошо прогреваться, +20…+27 °C. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", синоптическая ситуация начнёт меняться в конце рабочей недели. К Приморью подойдёт новый атмосферный фронт, начнутся дожди разной интенсивности.

Во Владивостоке погода на этой неделе обещает быть в основном хорошей и без осадков. В ночные часы температурный фон в пределах +14…+16 °C. Днём в первой половине недели воздух будет прогреваться до +21…+24 °C. Во второй половине усилится юго-восточный ветер, увеличится облачность, и максимальная температура понизится на 2–3 градуса. В последний рабочий день с вероятностью около 50 % возможен небольшой дождь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]