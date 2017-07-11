К концу недели в Приморье придут дожди
Погодные условия большей части наступившей недели будет определять гребень западного антициклона, который обусловит в Приморье стабильную без осадков погоду. Фон минимальных значений температур воздуха в пределах +7…+16 °C, в горных районах +1…+6 °C. Днём воздух будет хорошо прогреваться, +20…+27 °C. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", синоптическая ситуация начнёт меняться в конце рабочей недели. К Приморью подойдёт новый атмосферный фронт, начнутся дожди разной интенсивности.
Во Владивостоке погода на этой неделе обещает быть в основном хорошей и без осадков. В ночные часы температурный фон в пределах +14…+16 °C. Днём в первой половине недели воздух будет прогреваться до +21…+24 °C. Во второй половине усилится юго-восточный ветер, увеличится облачность, и максимальная температура понизится на 2–3 градуса. В последний рабочий день с вероятностью около 50 % возможен небольшой дождь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
10.09.2018 Небольшие дожди возможны в Приморье в четверг
-
20.04.2018 Начало следующей недели снова будет дождливым
-
11.07.2017 К выходным погода в Приморье улучшится
-
02.03.2018 После тёплых выходных в Приморье немного похолодает
-
22.04.2018 Циклонический вихрь "натянет" на дождь во Владивостоке
-
28.05.2018 Июнь принесёт в Приморье долгожданное тепло
Добавить комментарий