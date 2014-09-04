Анонс на 18 сентября
18 сентября во Владивосток с визитом в Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю прибывает патрульный корабль Национального агентства морской полиции Республики Корея. Церемония торжественной встречи начнется в 12.30 у вокзала прибрежных сообщений Владивостока.
18 сентября — Всемирный день мониторинга воды.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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