Анонс на 18 сентября

18 сентября во Владивосток с визитом в Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю прибывает патрульный корабль Национального агентства морской полиции Республики Корея. Церемония торжественной встречи начнется в 12.30 у вокзала прибрежных сообщений Владивостока.

18 сентября — Всемирный день мониторинга воды.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]