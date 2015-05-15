На реках края отмечается повсеместный спад уровня воды

На реках Приморского края паводковая ситуация стабилизировалась, отмечается повсеместный спад уровня воды. Сохраняется подтопление пойм рек Большая Уссурка, Уссури в Пожарском, Дальнереченском районах, Илистая в Черниговском районе. Остальные реки в берегах, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Водность большинства рек остается повышенной, в 3,2-5,0 раз выше средних многолетних значений.

В ближайшие двое суток на реках края продолжится спад уровня воды. Дальнейшее освобождение пойм от подтоплений. Опасных явлений не ожидается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]