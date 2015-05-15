Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:54
  0

На реках края отмечается повсеместный спад уровня воды

На реках края отмечается повсеместный спад уровня воды

На реках Приморского края паводковая ситуация стабилизировалась, отмечается повсеместный спад уровня воды. Сохраняется подтопление пойм рек Большая Уссурка, Уссури в Пожарском, Дальнереченском районах, Илистая в Черниговском районе. Остальные реки в берегах, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Водность большинства рек остается повышенной, в 3,2-5,0 раз выше средних многолетних значений.

В ближайшие двое суток на реках края продолжится спад уровня воды. Дальнейшее освобождение пойм от подтоплений. Опасных явлений не ожидается.  

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря