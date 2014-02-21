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Во Владивостоке воры похитили из мини-гостиницы постельное белье

Во Владивостоке воры похитили из мини-гостиницы постельное белье

Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя краевого центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, преступление совершено в июне 2018 года в ночное время.

Фигурант в ходе распития спиртного со своими знакомыми (материалы дела в отношении которых выделены в отдельное производство), договорились похитить имущество из мини-гостиницы, расположенной в центре города.

Воспользовавшись тем, что охранник спит, а двери в гостиницу не заперты, злоумышленники проникли внутрь помещения, откуда похитили 67 наименований постельного белья общей стоимостью свыше 23 тыс. рублей.

Личности фигурантов были установлены сотрудниками полиции после просмотра видеозаписи камер наблюдения, похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. 

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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