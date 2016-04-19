Новый рейс Владивосток - Саппоро будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии»

В зимнем расписании Международного аэропорта Владивосток появится новый регулярный рейс по маршруту Владивосток-Саппоро. С 4 декабря 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» будет выполнять рейсы в Саппоро 2 раза в неделю по вторникам и пятницам на воздушных судах Airbus A320, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта "Владивосток".

Саппоро является признанным центром отдыха для любителей зимних видов спорта. Вокруг города множество горнолыжных курортов, где есть трассы как для профессионалов, так и для новичков, а также – лыжные школы, кафе и развлекательные заведения. Считается, что на Хоккайдо самый пушистый в мире снег.

Кроме того, Саппоро славится своим снежным фестивалем, который проводится каждый год в феврале. Город на целую неделю превращается в огромную выставку под открытым небом. Сюда съезжаются туристы со всего мира, чтобы увидеть великолепные творения из снега и льда.

Подробную информацию о расписании рейсов и авиабилетах можно уточнить на сайте авиаперевозчика и в call-центре, по телефону: 8-800-770-02-62.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]