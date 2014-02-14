Юные кудоисты Приморья выступят на Первенстве мира

В воскресенье, 16 сентября, в московском дворце спорта «Динамо» завершился отборочный турнир среди кандидатов в сборную России на участие в Первенстве мира по кудо, которое состоится 2 декабря в городе Нагоя (Япония).

В отборочном турнире на определение состава национальной команды, которая отправится в Японию, принимали участие спортсмены федерации кудо Приморского края. По словам главного тренера юношеской сборной Андрея Черных, конкуренция была запредельная – в бескомпромиссных поединках ребята изо всех сил бились за заветные путевки на родину кудо. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По итогам турнира право выступить на Первенстве мира получили пять приморских спортсменов: в возрастной категории «Девочки» – Елизавета Васильева, в категории «Юниорки» до 235 единиц – Ксения Яковенко, в категории «Юниоры» – Данил Макогонов (240 единиц), Нарек Манукян (250 единиц), Константин Иванов (270 единиц).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]