Посетительница магазина во Владивостоке упала в обморок от духоты и порвала мениск
Инцидент произошел в одном из магазинов детской обуви во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на prim.news
Днем 16 сентября после 20 минут, проведенных в торговом зале, у женщины от духоты закружилась голова. Она упала коленом на подиум, повредив связку коленного сустава. Есть подозрение, что пострадавшая получила разрыв мениска.
Не исключено, в торговом зале есть перебои с работой системы кондиционирования воздуха.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
12.08.2018 Приступ духоты обещают Приморью
-
26.12.2017 Жительница Приморье получила счет за свет в сумме 3 млн.рублей
-
15.11.2017 Мошенница обманула продавца в торговом центре во Владивостоке
-
12.01.2017 Во Владивостоке водитель сбил девушку-пешехода
-
09.04.2016 Во Владивостоке с подпорной стены упала штукатурка и повредила два автомобиля
-
29.11.2013 Во Владивостоке избивший сослуживца солдат отправится в тюрьму на три года
Добавить комментарий