Посетительница магазина во Владивостоке упала в обморок от духоты и порвала мениск

Инцидент произошел в одном из магазинов детской обуви во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на prim.news

Днем 16 сентября после 20 минут, проведенных в торговом зале, у женщины от духоты закружилась голова. Она упала коленом на подиум, повредив связку коленного сустава. Есть подозрение, что пострадавшая получила разрыв мениска.

Не исключено, в торговом зале есть перебои с работой системы кондиционирования воздуха.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]