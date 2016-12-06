Во Владивостоке мало читают книги
Владивосток оказался лишь на 19 месте в рейтинге самых читающих городов. Об этом говорит статистика созданных объявлений о продаже электронных книг на душу населения на сервисе "Юла". Лидером стал Краснодар. А меньше всего читателей книг с электронного носителя — в Липецке, Омске и Волгограде.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу сервиса "Юла", средняя стоимость электронной книги во Владивостоке в этом году составила 3 100 рублей. Это на 29% выше средней цены по стране. Самые высокие цены в Сочи — 3 300 рублей, самые доступные — в Липецке - 1 900 рублей. Дороже всего на Юле стоят электронные книги бренда Samsung — 5 550 рублей. Самым дешевым оказался бренд Explay — 750 рублей.
Лидером среди марок электронных книг стал бренд PocketBook. На него пришлась треть от всех созданных на Юле объявлений. За ним идут бренды Texet и Wexler — по 13% предложений о продаже электронных книг. При этом, более половины всех объявлений — черно-белые книги с диагональю от 6 до 6.9 дюймов и дисплеем E-Ink.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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