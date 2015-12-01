Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:19
  1

«Восьмипалую» морковь выкопала у себя на участке жительница Владивостока

«Восьмипалую» морковь выкопала у себя на участке жительница Владивостока

Странную морковку выкопала у себя на огороде жительница Владивостока. Фотографию удивительной «восьмипалой» оранжевой находки она прислала в редакцию «Вестей: Приморье».

Как говорят эксперты, такая морковь может вырасти на участке с неоднородной почвой или при нерегулярном поливе. Также причиной искривления и разрастания морковки может стать повреждение корешка.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря