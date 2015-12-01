«Восьмипалую» морковь выкопала у себя на участке жительница Владивостока

Странную морковку выкопала у себя на огороде жительница Владивостока. Фотографию удивительной «восьмипалой» оранжевой находки она прислала в редакцию «Вестей: Приморье».

Как говорят эксперты, такая морковь может вырасти на участке с неоднородной почвой или при нерегулярном поливе. Также причиной искривления и разрастания морковки может стать повреждение корешка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]