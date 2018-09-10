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Памфилова прокомментировала выборы главы Приморья

Памфилова прокомментировала выборы главы Приморья
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в случае выявления злоупотреблений в ходе второго тура выборов главы Приморского края будут предприняты меры вплоть до отмены результатов голосования на тех или иных избирательных участках или даже в целом, если для этого будут основания.
Председатель ЦИК подчеркнула, что ведомство ждет жалоб от участников второго тура, комиссия намерена тщательно во всем разобраться, прежде чем будут подведены итоги выборов в регионе.

"Если будут выявлены какие-то злоупотребления или нарушения, тогда будем действовать вплоть до отмены выборов на тех или иных участках или даже в целом, если для этого будут какие-то основания", — заявила РИА Новости Памфилова.

При подсчете голосов второго тура выборов главы Приморья, некоторое время лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, отрыв между ним и врио главы региона Андреем Тарасенко составлял до 8%. Утром в понедельник Тарасенко при подсчете 99,03% бюллетеней на втором туре выборов главы региона обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%, сообщалось на сайте ЦИК. Ищенко заявил о фальсификации бюллетеней во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме и объявил бессрочную голодовку. В избиркоме края ранее сообщали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В ОП края отметили, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали.



РИА Новости https://ria.ru/politics/20180917/1528675802.html
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Александр / Сегодня, 16:50
    № 1  
     

    Кто-то сомневался, что "правильно" посчитают?
    Всерьез верить, что с помощью буржуазных выборов рабочий класс может изменить свое положение угнетаемого, может либо идиот либо обезумевший от рекламы зомби. Долой этикетки, всё тот же.
    Ни Тарасенко, ни Ищенко не твои кандидаты!

    Удел одного - строить прудики, второго - разводить там карасиков.

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