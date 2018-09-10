Памфилова прокомментировала выборы главы Приморья

Председатель ЦИК подчеркнула, что ведомство ждет жалоб от участников второго тура, комиссия намерена тщательно во всем разобраться, прежде чем будут подведены итоги выборов в регионе.

"Если будут выявлены какие-то злоупотребления или нарушения, тогда будем действовать вплоть до отмены выборов на тех или иных участках или даже в целом, если для этого будут какие-то основания", — заявила РИА Новости Памфилова.

При подсчете голосов второго тура выборов главы Приморья, некоторое время лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, отрыв между ним и врио главы региона Андреем Тарасенко составлял до 8%. Утром в понедельник Тарасенко при подсчете 99,03% бюллетеней на втором туре выборов главы региона обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%, сообщалось на сайте ЦИК. Ищенко заявил о фальсификации бюллетеней во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме и объявил бессрочную голодовку. В избиркоме края ранее сообщали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В ОП края отметили, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали.