Более четырёхсот рабочих мест предложили пенсионерам края на ярмарке вакансий. Среди работодателей были представители учреждений социального обслуживания, здравоохранения, нефтяной отрасли и ряд других. Задача этой встречи - помочь в трудоустройстве людям в возрасте. Такие ярмарки — одна из мер соцподдержки для пенсионеров Приморья.

Виктория Сарада, корреспондент: «За год Приморский центр занятости населения проводит порядка 200 таких ярмарок вакансий. Это и общегородские, и муниципальные, и специализированные. Сегодня здесь 10 предприятий, предлагающих свои вакансии. Это и представители бюджетной сферы и коммерческих организаций. На данный момент наша компания предлагает такие вакансии как оператор-кассир на АЗС».

Анна Шишмарёва, специалист отдела подбора персонала нефтяной компании: «Если соискатель не умеет работать за компьютером, мы научим. Но у нас есть такие вакансии - например, оператор-заправщик, где навыки работы за компьютером не нужны».

Работа на заправке не для Ларисы Кочетковой. В своё время пенсионерка со стажем успела поработать контролером, гардеробщиком. Но, большую часть жизни отдала военно-санитарному делу.

Лариса Кочеткова, пенсионер: «В больницах у вас тут только одни нянечки и уборщицы. - Нянечкой не подходит работа? - Но я не работала никогда нянечкой, поэтому нет».

Лариса Кочеткова, пенсионер: «Из вакансий нашла гардеробщика. Сказали, что можно где-то с чем-то совмещать».

Сергей Горобец на заслуженном отдыхе всего год. Сидеть на месте бывший военный не привык. Помогает частным детективным агентствам в поисках пропавших людей. Быть полезным мечтает в масштабе.

Сергей Горобец, пенсионер: «Если бы сделать, я пришел в медучреждение, со мной заключили договор. Допустим обучение на фельдшеров или акушеров. Я бы, отучившись, пришел работать в эту организацию».

В приморском центре занятости населения опыт переподготовки специалистов уже есть. Получить новую профессию за пару месяцев здесь могут все, кто уже на пенсии, так и люди предпенсионного возраста.

Елена Магерчук, заместитель директора департамента труда и развития Приморского края: «Мы готовы предложить им подбор работы, консультирование, составление резюме. Мы очень часто проводим такие вот мероприятия в форме ярмарок вакансий, где предлагаем официальное трудоустройство. Работодатели предлагают социальный пакет».

Более четырехсот рабочих мест. В списке вакансии, рассчитанные на разный уровень образования и опыт работы. Главная задача специалистов краевого центра занятости - сориентировать старшее поколение в трудовом разнообразии и объяснить все нюансы возможного переобучения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]