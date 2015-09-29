Более 400 рабочих мест предложили пенсионерам Приморья на ярмарке вакансий. Видеорепортаж Виктории Сарада
Более четырёхсот рабочих мест предложили пенсионерам края на ярмарке вакансий. Среди работодателей были представители учреждений социального обслуживания, здравоохранения, нефтяной отрасли и ряд других. Задача этой встречи - помочь в трудоустройстве людям в возрасте. Такие ярмарки — одна из мер соцподдержки для пенсионеров Приморья.
Виктория Сарада, корреспондент: «За год Приморский центр занятости населения проводит порядка 200 таких ярмарок вакансий. Это и общегородские, и муниципальные, и специализированные. Сегодня здесь 10 предприятий, предлагающих свои вакансии. Это и представители бюджетной сферы и коммерческих организаций. На данный момент наша компания предлагает такие вакансии как оператор-кассир на АЗС».
Анна Шишмарёва, специалист отдела подбора персонала нефтяной компании: «Если соискатель не умеет работать за компьютером, мы научим. Но у нас есть такие вакансии - например, оператор-заправщик, где навыки работы за компьютером не нужны».
Работа на заправке не для Ларисы Кочетковой. В своё время пенсионерка со стажем успела поработать контролером, гардеробщиком. Но, большую часть жизни отдала военно-санитарному делу.
Лариса Кочеткова, пенсионер: «В больницах у вас тут только одни нянечки и уборщицы. - Нянечкой не подходит работа? - Но я не работала никогда нянечкой, поэтому нет».
Лариса Кочеткова, пенсионер: «Из вакансий нашла гардеробщика. Сказали, что можно где-то с чем-то совмещать».
Сергей Горобец на заслуженном отдыхе всего год. Сидеть на месте бывший военный не привык. Помогает частным детективным агентствам в поисках пропавших людей. Быть полезным мечтает в масштабе.
Сергей Горобец, пенсионер: «Если бы сделать, я пришел в медучреждение, со мной заключили договор. Допустим обучение на фельдшеров или акушеров. Я бы, отучившись, пришел работать в эту организацию».
В приморском центре занятости населения опыт переподготовки специалистов уже есть. Получить новую профессию за пару месяцев здесь могут все, кто уже на пенсии, так и люди предпенсионного возраста.
Елена Магерчук, заместитель директора департамента труда и развития Приморского края: «Мы готовы предложить им подбор работы, консультирование, составление резюме. Мы очень часто проводим такие вот мероприятия в форме ярмарок вакансий, где предлагаем официальное трудоустройство. Работодатели предлагают социальный пакет».
Более четырехсот рабочих мест. В списке вакансии, рассчитанные на разный уровень образования и опыт работы. Главная задача специалистов краевого центра занятости - сориентировать старшее поколение в трудовом разнообразии и объяснить все нюансы возможного переобучения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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