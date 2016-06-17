17 сентября завершается активная фаза маневров «Восток—2018». Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
17 сентября завершается активная фаза маневров «Восток—2018». С 11 сентября на военных полигонах Дальнего Востока проходят общевойсковые учения. Считается, что это главный комплексный экзамен боевой подготовки Вооруженных сил. Кадры с полигонов впечатлили не только в России, но за рубежом.
«От этих кадров буквально кровь в жилах стынет» — это цитата британского таблоида The Sun о масштабных военных учениях «Восток—2018». 20-тонная военная машина стреляет 280-килограммовыми ракетами со скоростью два раза в секунду. Это российская реактивная система «Ураган». Видео разлетелось по всему миру. Еще бы, маневры «Восток—2018» — самые масштабные тренировки войск в истории российской армии, отметил министр обороны Сергей Шойгу.
Три моря — Охотское, Берингово и Японское, четыре военных полигона Дальнего Востока — такова география «Восток—2018». Он объединил 300 тысяч военнослужащих, в том числе из Приморья. В рядах военной техники — боевые корабли Тихоокеанского флота. Всего на море, в небе и на суше были задействованы более 1000 самолетов, вертолетов, беспилотников, а также танки, корабли и другие машины. Учения объединили Восточный и Центральный военные округа, боевые силы Китая и Монголии.
Уже стало известно, что учения станут регулярными. Каждые пять лет их будут проводить в Центре, на Юге, Кавказе и Востоке России. И это не считая внезапных проверок. В министерстве обороны считают, что это демонстрирует боеготовность российской армии, позволяет выявить ошибки и научиться в короткие сроки мобилизовать войска с разных уголков страны.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
11.09.2018 Российская армия начала крупнейшие в истории учения «Восток-2018»
-
30.01.2018 Прекращена активная фаза поисков пропавшего в Японском море судна "Восток"
-
20.08.2018 В войска Восточного округа поступил внезапный приказ
-
23.08.2018 Глава Генштаба во Владивостоке в рамках внезапной проверки войск ВВО ознакомился с подготовкой к маневрам "Восток-2018"
-
10.09.2017 Анонс на 11 сентября
-
17.06.2016 Анонс на 18 июня
Добавить комментарий