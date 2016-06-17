17 сентября завершается активная фаза маневров «Восток—2018». С 11 сентября на военных полигонах Дальнего Востока проходят общевойсковые учения. Считается, что это главный комплексный экзамен боевой подготовки Вооруженных сил. Кадры с полигонов впечатлили не только в России, но за рубежом.

«От этих кадров буквально кровь в жилах стынет» — это цитата британского таблоида The Sun о масштабных военных учениях «Восток—2018». 20-тонная военная машина стреляет 280-килограммовыми ракетами со скоростью два раза в секунду. Это российская реактивная система «Ураган». Видео разлетелось по всему миру. Еще бы, маневры «Восток—2018» — самые масштабные тренировки войск в истории российской армии, отметил министр обороны Сергей Шойгу.

Три моря — Охотское, Берингово и Японское, четыре военных полигона Дальнего Востока — такова география «Восток—2018». Он объединил 300 тысяч военнослужащих, в том числе из Приморья. В рядах военной техники — боевые корабли Тихоокеанского флота. Всего на море, в небе и на суше были задействованы более 1000 самолетов, вертолетов, беспилотников, а также танки, корабли и другие машины. Учения объединили Восточный и Центральный военные округа, боевые силы Китая и Монголии.

Уже стало известно, что учения станут регулярными. Каждые пять лет их будут проводить в Центре, на Юге, Кавказе и Востоке России. И это не считая внезапных проверок. В министерстве обороны считают, что это демонстрирует боеготовность российской армии, позволяет выявить ошибки и научиться в короткие сроки мобилизовать войска с разных уголков страны.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]