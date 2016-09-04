Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:13
  0

Приморские спасатели организовали паромную переправу возле села Дальний Кут

Приморские спасатели организовали паромную переправу возле села Дальний Кут

Фото: Администрация Приморского края

В районе села Дальний Кут Красноармейского района спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы организовали паромную переправу. Это позволило наладить сообщение с селом и доставлять продукты питания и почту в отдаленные населенные пункты района, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Навесной мост в Красноармейском районе был разрушен из-за проливных дождей. С помощью паромной переправы спасатели переправили уже более 80 человек.

Еще одна водная переправа действует в районе села Краснояровка Дальнереченского района. Специалисты местного филиала Приморской краевой поисково-спасательной службы перевозят на водном транспорте людей, доставляют медикаменты, продукты питания и питьевую воду в отрезанный водой населенный пункт.

По состоянию на понедельник, 17 сентября, режим чрезвычайной ситуации регионального характера действует в границах 14 муниципальных образований: Уссурийского городского округа, Красноармейского, Лазовского, Октябрьского, Ольгинского, Михайловского, Надеждинского, Партизанского, Тернейского, Хорольского, Черниговского, Чугуевского, Шкотовского и Яковлевского районов. В четырех муниципальных образованиях введены режимы ЧС межмуниципального и муниципального характера. Это Пожарский, Кировский и Ханкайский районы, Лесозаводский городской округ. В остальных муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря