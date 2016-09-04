Приморские спасатели организовали паромную переправу возле села Дальний Кут

В районе села Дальний Кут Красноармейского района спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы организовали паромную переправу. Это позволило наладить сообщение с селом и доставлять продукты питания и почту в отдаленные населенные пункты района, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Навесной мост в Красноармейском районе был разрушен из-за проливных дождей. С помощью паромной переправы спасатели переправили уже более 80 человек.

Еще одна водная переправа действует в районе села Краснояровка Дальнереченского района. Специалисты местного филиала Приморской краевой поисково-спасательной службы перевозят на водном транспорте людей, доставляют медикаменты, продукты питания и питьевую воду в отрезанный водой населенный пункт.

По состоянию на понедельник, 17 сентября, режим чрезвычайной ситуации регионального характера действует в границах 14 муниципальных образований: Уссурийского городского округа, Красноармейского, Лазовского, Октябрьского, Ольгинского, Михайловского, Надеждинского, Партизанского, Тернейского, Хорольского, Черниговского, Чугуевского, Шкотовского и Яковлевского районов. В четырех муниципальных образованиях введены режимы ЧС межмуниципального и муниципального характера. Это Пожарский, Кировский и Ханкайский районы, Лесозаводский городской округ. В остальных муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]