Пилотный проект по переходу на закрытую перевалку угля реализуется в Находке. В рамках Восточного экономического форма в павильоне, где были представлены последние достижения Приморского края, состоялась презентация будущего закрытого «Терминала Астафьева».

Пилотный российско-японский проект с германскими технологиями. Строительство закрытого терминала станет первым подобным опытом на российском Дальнем Востоке.

Андрей Гранатов, председатель совета директоров ОАО «Терминал Астафьева»: «На сегодня большая японская делегация выехала на "Терминал Астафьева"и начала проектные работы, чтобы можно было понять, в каком направлении мы пойдем».

Партнеры с богатым опытом. «Терминал Астафьева» работает с японской корпорацией Marubeni и немецкой компанией Schade. Ими было построено более 60 современных терминалов в Китае, Японии, Тайване и Южной Корее. Сейчас японские специалисты уже исследуют территорию «Терминала Астафьева», чтобы понять, как организовать закрытую перевалку угля.

Эйджи Окада, представитель корпорации Marubeni: «Приморский край - это ключевая точка экспорта угля на азиатские регионы. Правительство Японии поддерживает увеличение экспорта через Дальний Восток. Сейчас мы прорабатываем и составляем проектную документацию. На основе наших технико-экономических исследований будет осуществляться этот экологически чистый, уникальный проект».

Прорывные технологии закрытой перевалки и хранения угля. По периметру терминала уже установлены защитные экраны. А к 2020 году планируется построить навесную конструкцию. Она надежно укроет зону выгрузки вагонов. А затем к 2022 году будут сконструированы крытые купольные хранилища. Кроме того, «Терминал Астафьева» будет использовать немецкое перегрузочное оборудование.

Мэтью Джонс, представитель компании Schade: «Компания Schade занимается производством и поставкой для терминалов сыпучих грузов с 1879 года. Для «Терминала Астафьева» мы поставляем современный вагоноопрокидыватель бокового типа. С частотою в 25 циклов за час. А также четыре полупортальных рекламера с производительностью полторы тонн в час».

Всего в Находке работает 12 стивидоров, инициаторы проекта уверены, что полученным опытом строительства смогут воспользоваться и другие портовые терминалы города.

Андрей Гранатов, председатель совета директоров ОАО «Терминал Астафьева»: «Если есть желание работать с этими партнерами - с Marubeni и Schade - милости просим. Мы готовы делиться опытом и идти в ногу».

Реализация проекта позволит выполнить сразу два поручения президента России Владимира Путина - о внедрении технологий закрытой перевалки в Находке и об увеличении экспорта российского угля в Азию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]