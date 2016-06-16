Более 51 млн рублей из краевого бюджета получили пострадавшие от ЧС приморцы

В Приморье продолжают работать 103 комиссии по оценке ущерба, нанесенного стихией в августе-сентябре. По данным на 17 сентября, из краевого финансового резерва выплаты получили уже 3 846 семей – 51,4 миллиона рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте гражданской защиты Приморского края, это разовая материальная помощь за утрату урожая, на восстановление поврежденных водой домов, за частичную или полную утрату имущества. Размер компенсаций – от 10 до 100 тысяч рублей. Работа по формированию списков пострадавших граждан продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]