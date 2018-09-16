Песков прокомментировал выборы губенатора в Приморье

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль наблюдает за ходом выборов в Приморье, он призвал ориентироваться на ЦИК.

"Пока ориентируйтесь на все заявления из ЦИК, главное это ЦИК, - сказал Песков. - Мы пока также наблюдаем".

Он обратил внимание, что пока "были заявления, что пока нет ни одной официальной жалобы".

Представитель Кремля не стал комментировать заявление кандидата от КПРФ, объявившего голодовку Андрея Ищенко. "Первоисточник - это ЦИК, на ЦИК надо ориентироваться", - ответил он на соответствующий вопрос.

В Приморье во втором туре губернаторских выборов после обработки 99,16% протоколов, по данным ЦИК, врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набирает 49,55% голосов, коммунист Андрей Ищенко - 48,06%. Ищенко, на протяжении почти всего подсчета голосов опережавший конкурента, сообщил о намерении обжаловать итоги выборов, а в штабе Тарасенко обвинили соперников в подкупе избирателей. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в Приморье не подведут, пока ЦИК не рассмотрит все жалобы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]