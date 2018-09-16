Новости Общество Политика

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:19
  1

Песков прокомментировал выборы губенатора в Приморье

Песков прокомментировал выборы губенатора в Приморье

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль наблюдает за ходом выборов в Приморье, он призвал ориентироваться на ЦИК.

"Пока ориентируйтесь на все заявления из ЦИК, главное это ЦИК, - сказал Песков. - Мы пока также наблюдаем".

Он обратил внимание, что пока "были заявления, что пока нет ни одной официальной жалобы".

Представитель Кремля не стал комментировать заявление кандидата от КПРФ, объявившего голодовку Андрея Ищенко. "Первоисточник - это ЦИК, на ЦИК надо ориентироваться", - ответил он на соответствующий вопрос.

В Приморье во втором туре губернаторских выборов после обработки 99,16% протоколов, по данным ЦИК, врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набирает 49,55% голосов, коммунист Андрей Ищенко - 48,06%. Ищенко, на протяжении почти всего подсчета голосов опережавший конкурента, сообщил о намерении обжаловать итоги выборов, а в штабе Тарасенко обвинили соперников в подкупе избирателей. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в Приморье не подведут, пока ЦИК не рассмотрит все жалобы.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря