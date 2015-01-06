"Адмирал" бьется с ЦСКА на Фетисов Арене
В первом домашнем матче регулярного первенства КХЛ владивостокский "Адмирал" встречается со с знаменитым ЦСКА. На матче присутствует врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.
Первый тайм закончился со счетом 1:2 в пользу гостей. Во второй половине встречи хозяева сначала сравнивают счет - 2:2, а затем выходят вперед 3:2.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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