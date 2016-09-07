ЦИК опроверг данные о фальсификациях на выборах в Уссурийске
Глава ЦИК России Элла Памфилова опровергла заявления о фальсификациях на избирательных участках в Уссурийске на выборах главы Приморья, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на РИА Новости.
«Обвинение, что в Уссурийске на нескольких участках 100% явка и 100% голосование за одного из кандидатов − это вполне объяснимо: там нет никаких злоупотреблений. Это очень маленькие участки, это суда, это голосование судоходное. Там коллективы − 11 человек, 13, 14, не более 29 человек. Все, кто находится на судне в море, пришли проголосовали, потом эти данные собирались. Здесь никаких фальсификаций мы не обнаружили», − сказала Элла Памфилова.
Напомним, Андрей Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал Ищенко. Утром в понедельник, 17 сентября, после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.
По данным штаба КПРФ в Уссурийске были сфальсифицированы результаты на 22 УИКах, «единороссы» в свою очередь обвинили Андрея Ищенко в подкупе избирателей.
Статья полностью: https://www.newsvl.ru/society/2018/09/17/173794/#ixzz5RMH9oI7f
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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