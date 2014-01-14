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Вчера, 23:21
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Жириновский предложил отменить выборы губернаторов

Жириновский предложил отменить выборы губернаторов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить в России выборы глав регионов и предоставить возможность прямого назначения губернаторов президенту РФ. Это заявление известного российского  политика прозвучало сразу после политического кризиса, возникшего после второго тура губернаторских выборов в Приморья.

"Губернаторские выборы в России — это абсолютно лишняя нервотрепка. Реальных состязаний все равно нет, практически все посты так или иначе занимают кандидаты лишь одной партии. Вместо этого глав регионов должен напрямую назначать президент, потому что губернаторы — это часть вертикали исполнительной власти", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.
"Другое дело, что глава государства может назначать губернаторами представителей разных партий. Не справился представитель проправительственной партии — назначается представитель парламентской оппозиции. Это позволит и управляемость сохранить и пар выпустить", — отметил политик.



 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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