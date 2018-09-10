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Турчак назвал второй тур выборов в Приморье серьезным сигналом для ЕР

Турчак назвал второй тур выборов в Приморье серьезным сигналом для ЕР

Второй тур выборов губернатора Приморья стал серьезным сигналом для "Единой России", считает секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

"Второй тур выборов губернатора Приморского края прошел в условиях высочайшей конкуренции", — цитирует пресс-служба партии слова Турчака. По его словам, то, что кандидат от ЕР Андрей Тарасенко побеждает, но с минимальным отрывом, — "серьезный сигнал для партии, для избранного губернатора, исполнительной власти Приморья".
"Люди ждут более энергичной и эффективной работы в регионе по решению текущих проблем, повышению качества жизни", — сказал Турчак.
Он призвал тщательно проверить все полученные жалобы на нарушения при подсчете голосов. "Единая Россия" больше всех заинтересована в легитимности прошедших выборов. Чистота и конкурентность выборов – необходимое условие доверия к победителю, основа его дальнейшей работы", — резюмировал Турчак.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. Глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что выборы состоялись, но уточнила, что вопрос признания их результатов в целом или по отдельным участкам остается открытым.

 



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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • мдак / Сегодня, 09:14
    № 1  
     

    Хм, что тут думать, кто победил, тот и покупал(особенно так феерично на финише). Не хотят медведевые ребята терять зону прибыльную, портик свободный, товарооборот с Китаем. Япония рядом, нужно же туда поставлять энергоресурсы и тд. Особенно, когда губернатору чемоданами заносят.

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