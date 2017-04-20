Во Владивостоке состоялся семейный праздник «День доброго мороженого». Все средства от продажи лакомства пойдут на поддержку пациентов краевого онкогематологического центра. Праздник устроил благотворительный фонд «Сохрани жизнь».

Ольга Артемова, корреспондент: «Семейный праздник под названием «День доброго мороженого» проводится во Владивостоке уже в третий раз. И носит добрую традицию: все средства пойдут на лечение дальневосточных детей, больных онкологией».

Сотни жителей и гостей краевой столицы собрались на центральной площади. Организаторы праздника расширили программу: теперь можно не только купить мороженое и тем самым помочь больным детям, но и стать участником насыщенной программы.

Светлана Горковенко, директор благотворительного фонда «Сохрани жизнь»: «Наш праздник является семейным, потому что все любят мороженое - взрослые и дети. Самое главное - мы привлекаем в целом к благотворительности семьи, чтобы они чаще проводили время со своей семьей и воспитывали дух благодарности благотворительностью своих детей».

На этот раз вырученные средства пойдут на приобретение авиабилетов для больных онкологией детей и их сопровождающих. А также для Арины Карповой, у которой патология половины лица. Девочке срочно требуется упаковка специального препарата, который не входит в перечень бесплатных медикаментов.

Елена Маринина, жительница г. Владивостока: «Это будет весомым вкладом в чью-то жизнь, чье-то выздоровление, в чье-то здоровье. Мы безусловно сейчас съедим по паре морожен».

Ольга Кувшинина, жительница г. Владивосток: «Я считаю, что мы должны таким образом, через покупку мороженого, хотя бы помочь нашим детям с таким заболеванием тяжелым».

На этот раз в празднике приняли участие 13 команд: это известные крупные компании Владивостока, общественные организации. Всех их объединяет одна задача – привлечь пожертвования за покупку мороженого. В дальнейшем все деньги передадут на нужды онкобольных детей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]