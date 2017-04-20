Во Владивостоке прошел «День доброго мороженого» в помощь онкобольным детям. Видеорепортаж Ольги Артемовой
Во Владивостоке состоялся семейный праздник «День доброго мороженого». Все средства от продажи лакомства пойдут на поддержку пациентов краевого онкогематологического центра. Праздник устроил благотворительный фонд «Сохрани жизнь».
Ольга Артемова, корреспондент: «Семейный праздник под названием «День доброго мороженого» проводится во Владивостоке уже в третий раз. И носит добрую традицию: все средства пойдут на лечение дальневосточных детей, больных онкологией».
Сотни жителей и гостей краевой столицы собрались на центральной площади. Организаторы праздника расширили программу: теперь можно не только купить мороженое и тем самым помочь больным детям, но и стать участником насыщенной программы.
Светлана Горковенко, директор благотворительного фонда «Сохрани жизнь»: «Наш праздник является семейным, потому что все любят мороженое - взрослые и дети. Самое главное - мы привлекаем в целом к благотворительности семьи, чтобы они чаще проводили время со своей семьей и воспитывали дух благодарности благотворительностью своих детей».
На этот раз вырученные средства пойдут на приобретение авиабилетов для больных онкологией детей и их сопровождающих. А также для Арины Карповой, у которой патология половины лица. Девочке срочно требуется упаковка специального препарата, который не входит в перечень бесплатных медикаментов.
Елена Маринина, жительница г. Владивостока: «Это будет весомым вкладом в чью-то жизнь, чье-то выздоровление, в чье-то здоровье. Мы безусловно сейчас съедим по паре морожен».
Ольга Кувшинина, жительница г. Владивосток: «Я считаю, что мы должны таким образом, через покупку мороженого, хотя бы помочь нашим детям с таким заболеванием тяжелым».
На этот раз в празднике приняли участие 13 команд: это известные крупные компании Владивостока, общественные организации. Всех их объединяет одна задача – привлечь пожертвования за покупку мороженого. В дальнейшем все деньги передадут на нужды онкобольных детей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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