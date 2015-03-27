В Ханкайском районе произошла драка на ножах

Следователем отдела МВД России по Ханкайскому району окончено расследование уголовного дела по обвинению 49-летнего местного жителя в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Ранее в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение медсестры районной поликлиники о том, что на пункт скорой медицинской помощи доставлен местный житель 1969 года рождения с диагнозом: проникающее ранение брюшной полости.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый, ранее неоднократно судимый мужчина, находясь в состоянии опьянения, спровоцировал конфликт и ударил знакомого ножом. В дальнейшем, осознав произошедшее, он помог потерпевшему добраться домой.

По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 49-летнего местного жителя.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью следователем ОМВД России по Ханкайскому району было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2. ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]