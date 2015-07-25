Мощный ливень обрушится на Владивосток (видеокарта)
В конце текущей недели во Владивостоке возможен сильный дождь, сообщают "Вести:Приморье". В ночь с пятницы на субботу "монгольский" циклон принесет заряд осадков интенсивностью до 30 мм (см. карту).
Ранее сообщалось, что "два циклона обрушатся на Приморье".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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