17 сентября в краевой избирательной комиссии подвели предварительные итоги прошедшего второго тура выборов губернатора. За кого отдавали свои голоса приморцы и чем недовольны представители кандидатов?

Явка на выборах, примерно, пятьсот тысяч человек. Это около 35 процентов от общего числа избирателей. После подсчета 99 процентов бюллетеней стали известны предварительные итоги борьбы за губернаторский пост.

Наталья Камаева, секретарь Избирательной комиссии Приморского края: «Со всем небольшим отрывом у нас лидирует Тарасенко Андрей Владимирович. 49,55 набрал этот кандидат. И кандидат Ищенко Андрей Сергеевич набирает 48,6 процента».

Еще раз заметим - это предварительные итоги. В настоящее время еще обработаны не все протоколы участковых избирательных комиссий.

Наталья Камаева, секретарь Избирательной комиссии Приморского края: «Напомню, что для установления итогов территориальной избирательной комиссии дается законом три дня со дня голосования. То есть завтра последний день. Территориально избирательные комиссии уже начали сдавать нам свои итоговые протоколы. По поводу 14 участков, которые еще не отчитались, мы надеемся, что в самое ближайшее время эти протоколы будут также введены. И мы увидим полную картину».

Между тем, в Крайизбирком поступили жалобы на нарушения от представителей обеих партий. Сейчас все заявления рассматриваются. Подсчет голосов на контроле у Центризбиркома. И как сообщила Элла Памфилова, окончательные итоги объявят только после того, как будут рассмотрены все жалобы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]