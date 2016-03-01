Гражданин Франции пытался вернуться домой из Китая, пересекая российскую границу
Уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы возбуждено в отношении гражданина Франции, которого пограничники задержали неподалеку от пункта пропуска «Пограничный». Преподаватель французского языка, у которого окончился срок пребывания в Поднебесной, решил вернуться на родину через Россию пешком, и в обход установленных мест пересечения границы. При нем оказался минимум личных вещей, мобильный телефон и паспорт гражданина Франции, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю..
Причины, по которым 38-летний иностранец не воспользовался законным путем пересечения границы, предстоит выяснить. По результатам разбирательства будет принято процессуальное решение.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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