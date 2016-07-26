Пятерых "робинзонов" спасли на акватории Амурского залива во Владивостоке

17 сентября в вечернее время спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы оказали помощь людям в акватории Амурского залива (район Второй речки города Владивосток).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС, у катера вышел из строя двигатель и он не мог продолжить движение. На судне находилось пять человек, в том числе один ребенок. Спасатели обнаружили на акватории катер и отбуксировали его к берегу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]