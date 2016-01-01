Поклонники здорового образа жизни закрывают сезон летних пробежек. Несколько месяцев, шесть дней в неделю они вставали в 5.00 утра и посвящали себя спорту. На этой неделе среди бегунов уже появились первые молодожены. Как прошла «свадьба на бегу» и что спортсмены будут делать с приходом зимы?

Их время встречи изменить нельзя. В течение всего лета, шесть дней в неделю, в 5.30 утра они выходят на старт. Спортивное движение «Не будь как Гриша» набирает обороты по всему краю. Вместе с Владивостоком бежит Уссурийск, Находка, Артем. Поклонников бега уже более тысячи.

Ирина Сом, житель г. Владивостока: «Хочется побегать в веселой, позитивной компании! Больше месяца уже бегаю в 5.30».

Дистанция - пять километров по центральным улицам города, который только просыпается. Но в это утро забег особенный - среди участников молодожены. Как и полагается, жених - в рубашке и с бабочкой, невеста - конечно, же в фате. До их регистрации остается всего несколько часов.

Виктор и Анастасия Шлык, жители г. Владивостока: «Это просто круто! В ЗАГС так и вбежим, только проветримся чуть-чуть. - Вам сегодня горько уже кричали? - Разулю всего. - Но надо же исправиться!? Горько!»

К финишу все пришли без потерь, и только тот самый Гриша снова проспал. Участники забегов сейчас решают главный вопрос - как, где и в чём бегать в холодный сезон. Ведь форму никто терять не хочет.

Сезон летних пробежек, когда еще ни свет ни заря, благополучно завершен. Но это не значит, что поклонники бега уходят на отдых. Они будут по-прежнему встречаться в 5.30 утра и вновь выходить на дистанцию. А там, глядишь, и плавно в зиму войдут.

Этот забег они посвятили полезному делу. Собирают средства на строительство общедоступной оборудованной площадки для воркаута - особого направления уличной силовой гимнастики. Они верят, что откроют ее к лету следующего года. А общая любовь к здоровому образу жизни, быть может, создаст еще одну спортивную семью. Уже днем бегущие Виктор и Анастасия стали семьёй.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]