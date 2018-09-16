Часть Владивостока и Находка еще "не сдались" по выборам губернатора Приморья

Две территории до сих пор не предоставили в краевую избирательную комиссию данные о голосовании во втором туре выборов губернатора Приморья. Об этом сообщила ТАСС представитель Крайизбиркома Наталья Камаева.

"У нас еще две территории не "сдались", поэтому пока нельзя точно сказать, когда будут подведены итоги. Это Советский район и Находка", - сообщила собеседница.

16 сентября в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. После обработки 99,16% протоколов, по данным ЦИК, врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набирает 49,55% голосов, коммунист Андрей Ищенко - 48,06%.

Ранее "Вести:Приморье" со ссылкой на на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову сообщали, что решение по прошедшим выборам губернатора в Приморье примут до конца текущей недели. По ее словам, до среды Центризбирком берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах. После изучения документов из региона ЦИК направит туда комиссию, отметила Памфилова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]