Почти 3,5 тысячи тонн гуманитарной помощи собрали приморцы для пострадавших от наводнения

Почти 3,5 тонны гуманитарного груза и более 3 тысяч литров питьевой воды направлено в помощь жителям районов, пострадавшим от проливных дождей в августе этого года. Приморцы доставляли в пункты сбора помощи продукты, постельные принадлежности, предметы первой необходимости, бытовую химию и средства личной гигиены, канцелярию, одежду и обувь. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Гуманитарную помощь получили почти 600 семей, живущих в Октябрьском районе и около 130 семей из Уссурийска.

Специалисты напоминают: люди, чье имущество пострадало во время наводнения, могут обращаться в отделения срочной помощи по месту жительства.

Вместе с тем в муниципальных образованиях продолжается выплата разовой материальной помощи тем, чей участок, дом или имущество пострадало в результате стихии. Почти 4 тысячи человек уже получили различные выплаты. На эти цели направлено 51,4 миллиона рублей. Число предполагаемых получателей выплат – около 7,8 тысячи человек. На их поддержку запланировано около 120 миллионов рублей в финансовом резерве края.

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера продолжает действовать в 14 муниципалитетах: Уссурийском городском округе, Красноармейском, Лазовском, Октябрьском, Ольгинском, Михайловском, Надеждинском, Партизанском, Тернейском, Хорольском, Черниговском, Чугуевском, Шкотовском и Яковлевском районах. В четырех муниципальных образованиях введены режимы ЧС межмуниципального и муниципального характера – это Пожарский, Кировский и Ханкайский районы, Лесозаводский городской округ. В остальных муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности.

Как сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС, на реках Большая Уссурка и Уссури в Дальнереченском районе наблюдается постепенный спад уровней воды. На остальных реках края наблюдается интенсивный спад воды. Сохраняется подтопление пойм рек в Чугуевском, Кировском, Красноармейском, Яковлевском, Черниговском районах, Лесозаводском городском округе.

В ближайшие двое суток на большинстве рек края продолжится спад уровня воды, постепенное освобождение пойм от подтоплений. Переливы автомобильных дорог, препятствующие движению автотранспорта, отсутствуют.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]