Во Владивостоке пациент челюстно-лицевой хирургии обокрал женщину

Прокуратурой Советского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-на К., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 ч. 2 УК РФ (кража в значительном размере). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, преступление было совершено, когда фигурант проходил лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии одной из клинических больниц, расположенных в краевом центре.

Находясь в предоперационном блоке указанного отделения, мужчина тайно похитил из халата пациентки (которая в тот момент находилась на операции) свыше 15,5 тыс. рублей.

Забрав денежные средства, злоумышленник в этот же день выписался из больницы, уехав домой в пос. Славянка.

Похитителя денежных средств в дальнейшем опознала медицинская сестра, которая видела, как тот спешно покидал предоперационный блок.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]