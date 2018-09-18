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У тигра Шерхана день рождения

У тигра Шерхана день рождения

Фото: Приморский сафари-парк

Шерхан — сын знаменитого тигра Амура (прославившегося дружбой с козлом Тимуром) и тигрицы Уссури. Напомним, сразу после рождения двух тигрят, мать отказалась кормить приплод. Тигрята не принимали помощи от людей, и в итоге один из них погиб. Выжившего назвали Шерхан. Тигренок рос веселым и игривым и сразу стал любимцем посетителей зоопарка. 18 сентября 2018 года Шерхану исполнилось два года.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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