Приморцам продавали «ненастоящий» творог

Приморские специалисты провели исследование 190 кг творога производителей из Хорольского и Михайловского районов, а также из Уссурийского городского округа. Во всех пробах выявлены нарушения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

Так, в твороге трех производителей обнаружено наличие сухого молока. А в твороге еще одного производителя из Уссурийского городского округа выявлено несоответствие по жирно-кислотному составу.

Как поясняют специалисты, занижение жирности может свидетельствовать о добавлении воды или использовании компонентов, не заявленных в декларации соответствия и на маркировке продукции. Такое несоответствие считается фальсификацией.

Образцы, в которых обнаружено сухое молоко (если оно не заявлено производителем на этикетке), также являются фальсификатом.

Информационные письма по фактам выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, направлены производителям. Им также вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований Технических регламентов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]