Сибирские овощи завезут в Приморье

Из-за сильных дождей в Приморье пострадала часть урожая – подтоплены ранние зерновые, овощи и картофель. Чтобы не допустить дефицита и резкого подорожания продуктов, необходимые объемы будут завезены из Омска, Новосибирска и Алтая.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте сельского хозяйства и продовольствия края, ситуация в полях остается сложной, вода не дает крестьянам убрать урожай, техника вязнет в мокром грунте.

На сегодняшний день убрано 23 678 гектаров ил 65% ранних зерновых, почти 560 гектаров (18%) овощей и 274 гектара (8%) картофеля.

Несмотря на гибель части урожая овощей и картофеля, жители края не останутся без продуктов. Чтобы не допустить дефицита и резкого подорожания овощей и картофеля, недостающие объемы будут завезены в Приморье из Омска, Новосибирска и Алтая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]