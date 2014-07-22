Сибирские овощи завезут в Приморье
Из-за сильных дождей в Приморье пострадала часть урожая – подтоплены ранние зерновые, овощи и картофель. Чтобы не допустить дефицита и резкого подорожания продуктов, необходимые объемы будут завезены из Омска, Новосибирска и Алтая.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте сельского хозяйства и продовольствия края, ситуация в полях остается сложной, вода не дает крестьянам убрать урожай, техника вязнет в мокром грунте.
На сегодняшний день убрано 23 678 гектаров ил 65% ранних зерновых, почти 560 гектаров (18%) овощей и 274 гектара (8%) картофеля.
Несмотря на гибель части урожая овощей и картофеля, жители края не останутся без продуктов. Чтобы не допустить дефицита и резкого подорожания овощей и картофеля, недостающие объемы будут завезены в Приморье из Омска, Новосибирска и Алтая.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
10.08.2018 Урожайность овощей увеличили аграрии Приморья
-
31.08.2017 В Приморье началась уборка картофеля
-
16.11.2016 Еще 180 тонн картофеля завезли в Приморье из Сибири
-
24.10.2016 Более 24 тысяч тонн картофеля собрали в Приморье
-
24.08.2016 Аграрии Приморья убрали почти 230 гектаров картофеля
-
22.07.2014 В Приморье началась уборка ранних зерновых и овощей
Добавить комментарий