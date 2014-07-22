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Сибирские овощи завезут в Приморье

Сибирские овощи завезут в Приморье

Фото: Администрация ПК

Из-за сильных дождей в Приморье пострадала часть урожая – подтоплены ранние зерновые, овощи и картофель. Чтобы не допустить дефицита и резкого подорожания продуктов, необходимые объемы будут завезены из Омска, Новосибирска и Алтая.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте сельского хозяйства и продовольствия края, ситуация в полях остается сложной, вода не дает крестьянам убрать урожай, техника вязнет в мокром грунте. 

На сегодняшний день убрано 23 678 гектаров ил 65% ранних зерновых, почти 560 гектаров (18%) овощей и 274 гектара (8%) картофеля.

Несмотря на гибель части урожая овощей и картофеля, жители края не останутся без продуктов. Чтобы не допустить дефицита и резкого подорожания овощей и картофеля, недостающие объемы будут завезены в Приморье из Омска, Новосибирска и Алтая.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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