Опасные насекомые атаковали жителей Находки

В Находкинский поисково-спасательный отряд МЧС России обратились жители поселка Ливадия. Они сообщили, что под крышей жилого дома по улице Рифовой шершни обустроили свое гнездо и держат в страхе всю округу. От укусов шершней уже не раз пострадали соседи, сама хозяйка из дома боится выйти, а помощи ждать не от кого.

Как сообщили в пресс-службе ДВРПСО МЧС России, дежурная смена Находкинского ПСО в составе двух человек прибыла на помощь жителям поселка. С соблюдением мер безопасности спасатели обследовали дом, обнаружили под крышей гнездо опасных насекомых. Обработав его дихлофосом срезали гнездо в мешок, который впоследствии утилизировали.

За месяц это уже пятый случай, когда к спасателям Находкинского ПСО обращаются за помощью люди, на приусадебных участках которых поселились опасные насекомые.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]