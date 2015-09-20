Подводные охотники подстрелили уникальную рыбу на юге Приморья
Арбалет, маска и невероятный азарт. В акватории Хасанского района на юге Приморья состоялся ежегодный турнир сильнейших подводных охотников. За добычей спортсменам приходилось нырять на глубину в 25 метров. На этих соревнованиях одному из участников удалось загарпунить не только привычных окуня, терпуха и лакедру. Среди его трофеев оказалась рыба, которая еще ни разу не попадала в прицел приморских подводных охотников.
Как проходили состязания в морском царстве, расскажем в сюжете Сергея Станчика в 18.40 в программе «ВестиПриморье» на телеканале "Россия1".
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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