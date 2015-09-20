Новости Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:12
  0

Подводные охотники подстрелили уникальную рыбу на юге Приморья

Арбалет, маска и невероятный азарт. В акватории Хасанского района на юге Приморья состоялся ежегодный турнир сильнейших подводных охотников. За добычей спортсменам приходилось нырять на глубину в 25 метров. На этих соревнованиях одному из участников удалось загарпунить не только привычных окуня, терпуха и лакедру. Среди его трофеев оказалась рыба, которая еще ни разу не попадала в прицел приморских подводных охотников.

Как проходили состязания в морском царстве, расскажем в сюжете Сергея Станчика в 18.40 в программе «ВестиПриморье» на телеканале "Россия1".

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря