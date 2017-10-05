Тенденция к потеплению продолжится в Приморье в среду

Сегодня, 18 сентября, и в ближайшие сутки Приморье по-прежнему останется под влиянием гребня антициклона. Как сообщает "Примпогода.ру", существенных осадков не ожидается. В нижней тропосфере северо-западные потоки поменяются на западные, начнёт поступать более тёплая воздушная масса. Значения максимальных и минимальных температур без существенных изменений.

Во Владивостоке вчера выдался солнечный и тёплый день. Днём воздух прогрелся до +23 °С, в пригороде до +25 °С. Прошедшей ночью минимальная температура составила +15 °С. Сегодня погода с переменной облачностью, без осадков. Завтра в краевой столице существенных осадков не ожидается. Температурный фон дневных и ночных значения температур повысятся на 1 градус.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]