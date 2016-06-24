Собакам в шёлке, дереве и камне теперь и самим, наверное, нужна охрана. Они – предметы антиквариата, изюминка домашних коллекций. Увидеть поистине редкие штучки сегодня можно на новой выставке, которая открылась в краевом центре народной культуры.

«Собака — это сердце, бьющееся возле нас!». Сразу понятно, что название выставке давали истинные собаководы. Они собирают предметы искусства и аксессуары, в которых то полный собачий силуэт, то портреты милых мордашек или грозные профили друга человека, очень уважают этих домашних животных и досконально знают их историю.

Надежда Джусь, коллекционер, организатор выставки: "Собака всегда влияла на человека, с давних времен. Это одно из первых животных, которых человек одомашнил. Непросто так, а потому что она всегда была компаньоном, спасателем. Есть разные породы собак, она всегда служила и о собачьем сердце не только ходят легенды, пишут книги и о дружбе человека с собакой".

На выставке в Центре народной культуры, что на улице Пушкинской, 200 уникальных экспонатов из личных коллекций приморцев: статуэтки, открытки, картины, панно, тарелки, напольные композиции и даже шёлковые дамские платки с собачками. Есть и редкие артефакты XIX века и современные дизайнерские вещицы.

Олег Янчев, коллекционер, руководитель Приморского клуба служебного собаководства: "В одно из своих посещений Китайской Народной Республики у самобытного мастера я увидел из вулканической пемзы, она достаточно плотная, чисто черного цвета, вот резьбу собачки".

Образ собаки всегда будоражил признанных мастеров кисти, скульпторов, музыкантов и поэтов. Как и сто лет назад, во многих домах и сегодня можно найти знаменитую историю Чехова о «Даме с собачкой». К тому же, 2018-й - Год собаки по восточному календарю. Так что, самое время поддержать преданных коллекционеров и до 30 сентября успеть заглянуть на открытую для всех желающих оригинальную выставку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]