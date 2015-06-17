Россия, Китай и Япония планируют отказаться от бумажного документооборота

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) ведет работу с соответствующими ведомствами Японии и КНР о переходе на электронный документооборот при перевозках по международным транспортным коридорам «Приморье-1» и «Приморье-2».

«Успешный опыт по переходу на исключительно информационные носители мы успешно реализовали с Финляндией. Теперь этот вопрос прорабатываем и с Японией», - приводит слова директора по коммерческой деятельности монополии Алексея Шило корпоративное издание РЖД.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс», РЖД и Федеральная таможенная служба (ФТС) работают над упрощением таможенных процедур для МТК.

«Нам удалось существенным образом упростить таможенные процедуры для МТК: контрольные функции сведены к визуальному осмотру контейнеров с точки зрения сохранности пломб. Это в конечном счете сказывается на длительности нахождения контейнеров в пути: время оформления сократилось с 2,5 часа до 30 минут», - сказал руководитель ФТС Владимир Булавин, слова которого приводит издание.

Ранее сообщалось, что по предварительным оценкам, транзит грузов по коридору «Приморье-2» к 2030 году составит до 15 млн тонн контейнеров и 22 млн тонн зерна в год.

МТК «Приморье-1» связывает приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию Гродеково, Пограничный район Приморья и порты на востоке края. МТК «Приморье-2» соединяет китайскую провинцию Цзилинь (Чанчунь—Цзилинь—Хуньчунь) с портами Славянка, Зарубино и Посьет. Действующий железнодорожный участок от перехода Махалино—Хуньчунь до припортовой станции Сухановка (Зарубино) протяженностью около 60 км является ключевым звеном МТК.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]