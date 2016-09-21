Анонс на 19 сентября

19 сентября в 11.00 на морском вокзале Владивостока состоятся торжественные проводы международной экспедиции «Россия-Япония. Резервы человечества» по маршруту Москва – Владивосток – Токио.

19 сентября в 11.00 во Владивостоке в Центре современной культуры «Хлебозавод» (Семеновская, 9) − выставка «Парадоксальные гибриды».

19 сентября в 19.00 в Приморском краевом центре народной культуры (Пушкинская, 25) − вечера японской анимации в киноклубе «Ориент».

19 сентября в 19.00 во Владивостокском клубе спелеологов (Некрасовская, 98) − лекция «Пещеры − уникальные объекты природы».

19 сентября в 19.00 во Владивостоке в библиотеке "Бук" − встреча-лекция с путешественником Алексеем Кулешовым.

19 сентября в 19.30 во Владивостоке в «Фетисов Арене» (Маковского, 284) − матч «Адмирал» (Владивосток) − «Динамо» (Рига).

С 19 сентября в Уссурийске на стадионе «Локомотив» будут сыграны матчи второго круга Первенства России по футболу среди команд третьего дивизиона зона «Дальний Восток»: 14.30 — «СКА-Хабаровск-М» — «Спектр» (Биробиджан); 17.00 — «Луч-М» (Владивосток) — «Ноглики».

19 сентября гв Мосокве - матч ФК «Чертаново» (Москва) - ФК «Луч» (Владивосток). 12-й тур Олимп-Первенства России по футболу, сезон 2018/19.

С 19 по 23 сентября во Владивостоке, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17) - Национальная парусная Лига. Высший дивизион, 5-й этап, яхты «Плату 25».

19 сентября − День оружейника в России.

19 сентября − День HR-менеджера в России.

19 сентября − День смайлика.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]