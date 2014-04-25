Для сдерживания цен на бензин потребуется дополнительно 230 млрд рублей из бюджета
Система удержания цен на горючее в рамках предстоящего налогового маневра потребует еще 230 млрд рублей. Об этом заявил замминистра финансов РФ Илья Трунин, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на портал drom.ru.
«230 миллиардов рублей. Максимальная величина демпфирующей надбавки в 2019 году составляет 400 миллиардов рублей в соответствии с действующей нормой. Если добавить еще 230 миллиардов рублей, то получится 630 миллиардов», — ответил Трунин на вопрос затратах бюджета РФ.
Именно такая сумма потребуется в рамках налогового маневра с 1 января 2019 года. Суть его сводится к тому, что государство будет компенсировать нефтяникам половину разницы между внутренней оптовой ценой на топливо и экспортной альтернативой. Пока условная внутренняя цена установлена на уровне 56 тыс. руб. за тонну для бензина и 50 тыс. руб. для дизельного топлива.
Нужно это потому, что постепенно, к 2024 году, в РФ обнулят экспортную пошлину и увеличат налог на добычу полезных ископаемых. В результате российские НПЗ будут покупать нефть по мировым ценам.
Замминистра отметил, что окончательное решение, которое определит размер демпфирующей надбавки, еще не принято, поскольку нужно определить источники финансирования.
«Мы считаем, если вы обратите внимание на цифру 630 миллиардов рублей, это как раз ровно столько, сколько бюджет получит от увеличения НДС на два процентных пункта. С нашей точки зрения, это было бы очень странно — вернуть нескольким нефтяным компаниям то, что со всего населения будет взято в виде повышения НДС», — сказал Трунин.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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