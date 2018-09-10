Новости Общество Политика

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:21
2 5

Избирком Приморья принимает десятки жалоб на нарушения в день голосования 16 сентября

Избирком Приморья принимает десятки жалоб на нарушения в день голосования 16 сентября

Более 80 жалоб на нарушение избирательного законодательства в ходе второго тура выборов Губернатора Приморского края, в том числе подкуп и подвоз незаконной агитации, поступило в Избирательную комиссию региона 17 и 18 сентября. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на заявление секретаря избиркома Приморья Натальи Камаевой.

По ее словам, жалобы поступают с разных территорий края.

При этом отмечается,что жалобщиков от Тарасенко в разы больше, чем "обиженных" сторонников кандидата Ищенко.

«Большинство жалоб – на подкуп избирателей со стороны кандидата Андрея Ищенко, причем не только из Владивостока, но и Дальнереченска, Уссурийска, других городов и районов края. Люди присылают их на почту или приносят лично на бумажном носителе. И поток их не прекращается», –  цитируют "Вести:Приморье" Наталью Камаеву.

По сообщением местных СМИ, в свою очередь КПРФ направила в ЦИК РФ три жалобы по нарушениям на выборах губернатора в Приморском крае.

Напомним, в Приморье 16 сентября состоялся второй тур выборов главы региона. По предварительным результатам, после подсчета 99,16% голосов, лидирует врио губернатора Андрей Тарасенко. Полтора процента ему уступает депута ЗС ПК Андрей Ищенко.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Комментариев: 2

  • Евгения / Сегодня, 17:31
    № 2  
     

    Лучшая защита - это нападение. Фактов никаких, но спамом задавят.

    [ Цитировать ]

  • Писака / Сегодня, 16:47
    № 1  
     

    Интересно, сколько платят едросы за жалобу? Сообщите расценки, может, ия пофантазирую.

    [ Цитировать ]







    • Школа телевидения

    В объективе: дети

    Школьное радио







    Детские Вести

    Отдых у моря