Избирком Приморья принимает десятки жалоб на нарушения в день голосования 16 сентября

Более 80 жалоб на нарушение избирательного законодательства в ходе второго тура выборов Губернатора Приморского края, в том числе подкуп и подвоз незаконной агитации, поступило в Избирательную комиссию региона 17 и 18 сентября. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на заявление секретаря избиркома Приморья Натальи Камаевой.

По ее словам, жалобы поступают с разных территорий края.

При этом отмечается,что жалобщиков от Тарасенко в разы больше, чем "обиженных" сторонников кандидата Ищенко.

«Большинство жалоб – на подкуп избирателей со стороны кандидата Андрея Ищенко, причем не только из Владивостока, но и Дальнереченска, Уссурийска, других городов и районов края. Люди присылают их на почту или приносят лично на бумажном носителе. И поток их не прекращается», – цитируют "Вести:Приморье" Наталью Камаеву.

По сообщением местных СМИ, в свою очередь КПРФ направила в ЦИК РФ три жалобы по нарушениям на выборах губернатора в Приморском крае.

Напомним, в Приморье 16 сентября состоялся второй тур выборов главы региона. По предварительным результатам, после подсчета 99,16% голосов, лидирует врио губернатора Андрей Тарасенко. Полтора процента ему уступает депута ЗС ПК Андрей Ищенко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]