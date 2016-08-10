Первые 12 заявок на получение льготной ипотеки одобрены в Приморье
Приморские семьи уже начали подавать заявки на получение льготного ипотечного кредита под 5,5%. За неделю с начала приема документов получено 28 заявок, 12 из них уже одобрены.
Как сообщили в администрации Приморского края, с 7 сентября – даты начала приема заявок – специалисты корпорации проконсультировали 150 семей, 28 из них уже подали заявки. Три семьи – представители сферы образования, 13 – здравоохранения, две – культуры и 10 семей – сотрудники бюджетной сферы. 12 из 28 заявок уже одобрены и будут выданы в ближайшее время.
Напомним, программа льготного ипотечного кредитования со ставкой 5,5% позволит обеспечить жильем работников бюджетной сферы – учителей, врачей и работников культуры. До конца этого года планируется выдать 120 таких льготных кредитов, в следующем году – 400.
Базовая ставка по ипотеке будет зависеть от суммы займа. Так, при объеме кредитных средств до 3 миллионов рублей, при условии приобретения квартиры во Владивостоке, она будет снижена на три пункта, до 4 миллионов рублей – на два пункта, до 5 миллионов рублей – на один пункт. Минимальная ставка по льготной ипотечной программе с учетом субсидирования составит 5,5% годовых при условии, что приобретаемая квартира находится на этапе строительства, и 6% – если жилье куплено на вторичном рынке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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