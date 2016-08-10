Новости Общество Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:24
  0

Первые 12 заявок на получение льготной ипотеки одобрены в Приморье

Первые 12 заявок на получение льготной ипотеки одобрены в Приморье

Фото: Портал о льготах России

Приморские семьи уже начали подавать заявки на получение льготного ипотечного кредита под 5,5%. За неделю с начала приема документов получено 28 заявок, 12 из них уже одобрены. 

Как сообщили в администрации Приморского края, с 7 сентября – даты начала приема заявок – специалисты корпорации проконсультировали 150 семей, 28 из них уже подали заявки. Три семьи – представители сферы образования, 13 – здравоохранения, две – культуры и 10 семей – сотрудники бюджетной сферы. 12 из 28 заявок уже одобрены и будут выданы в ближайшее время.

Напомним, программа льготного ипотечного кредитования со ставкой 5,5% позволит обеспечить жильем работников бюджетной сферы – учителей, врачей и работников культуры. До конца этого года планируется выдать 120 таких льготных кредитов, в следующем году – 400.

Базовая ставка по ипотеке будет зависеть от суммы займа. Так, при объеме кредитных средств до 3 миллионов рублей, при условии приобретения квартиры во Владивостоке, она будет снижена на три пункта, до 4 миллионов рублей – на два пункта, до 5 миллионов рублей – на один пункт. Минимальная ставка по льготной ипотечной программе с учетом субсидирования составит 5,5% годовых при условии, что приобретаемая квартира находится на этапе строительства, и 6% – если жилье куплено на вторичном рынке.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря