Рыбаки Приморья выловили более 2,5 тысяч тонн иваси
Из свежевыловленной иваси и скумбрии приморские рыбаки изготавливают продукцию прямо в море.
Как сообщили в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, на промысле сардины иваси и скумбрии в районе Южных Курил в настоящее время находятся пять рыбодобывающих и два рыбоперерабатывающих судна предприятий Приморья. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
По состоянию на 5 сентября добыто более 2,5 тысяч тонн сардины иваси и 650 тонн скумбрии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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