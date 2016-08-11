Рыбаки Приморья выловили более 2,5 тысяч тонн иваси

Из свежевыловленной иваси и скумбрии приморские рыбаки изготавливают продукцию прямо в море.

Как сообщили в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, на промысле сардины иваси и скумбрии в районе Южных Курил в настоящее время находятся пять рыбодобывающих и два рыбоперерабатывающих судна предприятий Приморья. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По состоянию на 5 сентября добыто более 2,5 тысяч тонн сардины иваси и 650 тонн скумбрии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]